Novak Djokovic es el tenista con más Grand Slams de toda la historia (23). Siempre se ha destacado su fortaleza mental y ahora él ha desvelado cómo trabaja su cabeza. Su mensaje es claro: "No pasa nada" si alguna vez no estás concentrado.

Así lo explica en declaraciones que recoge 'Sportskeeda': "La pregunta de todas las preguntas es cómo permanecer aquí, en el presente, aquí y ahora...".

"En la pista probablemente sea aún más intenso. Creo que tampoco es posible mantener, ya sabes, cuando alguien te dice, ya sabes, estate quieto, no pienses en esto. Si alguien te dice que no pienses en ello, es casi seguro que pensarás en ello", detalla el tenista, que cayó en la final de Wimbledon ante Carlos Alcaraz.

"Una de las lecciones que he aprendido sobre la fortaleza mental es que si pierdes la concentración, si no estás presente, si las cosas empiezan a ir mal, no pasa nada. Acéptalo y luego vuelve", indica el serbio.

La "recuperación" es la clave: "Creo que la recuperación de cuánto tiempo permaneces en esa emoción es lo que te diferencia de los demás. Así que creo que la recuperación es más importante que trabajar duro para permanecer en el presente".

Preparando el US Open

Djokovic no estará presente en el Masters 1000 de Toronto. Sí en el de Cincinnati, el siguiente en el calendario, de cara a preparar el US Open que empieza a finales de agosto en Nueva York.