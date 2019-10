Roger Federer es algo más que un tenista. Y también algo más que un campeón. Es un jugador que con cada golpe muestra una clase y una delicadeza impresionante con la raqueta, y todo eso claro está se traslada a su forma de ser. El helvético, tras ganar en Basilea, ha vuelto a llorar tras ser 10 veces campeón del torneo suizo.

No lo pudo evitar Roger después de vencer por décima vez este título, de categoría ATP 500. Federer se impuso en apenas una hora a su rival, el australiano Alex de Miñaur, por un doble 6-2 en un partido sin más historia que la de ver al gran campeón llorando con el trofeo.

We have no words... 😢

Neither does @rogerfederer #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/oq7Mhww9An