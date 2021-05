Dos operaciones de rodilla después y a sus 39 años, Roger Federer ya está de vuelta. Y con unos objetivos muy ambiciosos, según ha desgranado él mismo.

Lo ha hecho en una entrevista en 'Schweizer Familie', donde ha afirmado de manera muy rotunda que su retirada está muy lejana en estos momentos. Además, ha desvelado el plan trazado para volver a ser el mejor Federer.

"Haré todo lo que pueda para volver a la cima del tenis mundial después de mis operaciones. He estado mucho tiempo fuera del circuito preparándome para este objetivo", afirma el suizo.

"Mientras esté feliz y sano, seguiré jugando. Muchos me preguntan cuántos años me quedan para competir y, siendo sincero, no lo sé", responde, cuestionado por una posible retirada a corto plazo.

A pocas semanas de Roland Garros, el tenista sigue con su puesta a punto con el objetivo de volver a ser competitivo. Tanto él como Rafa Nadal y Novak Djokovic continúan con la intensa lucha por ser el tenista con más Grand Slam de todos los tiempos.

De momento la clasificación muestra un empate, con Federer y Nadal con 20 a la cabeza. A dos asoma el serbio Djokovic. Pero todo podría cambiar en la tierra de París, donde Nadal podría volver a marcar las diferencias y colocarse en cabeza. Federer, mientras, no se rinde. E incide en este aviso: "Mientras esté feliz y sano, seguiré jugando". Todo ello, seguro, con victorias de por medio.