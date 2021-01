El Open de Australia 2021 está dando mucho de que hablar. Y no precisamente de tenis. Los estrictos protocolos llevados a cabo por el gobierno australiano están provocando un auténtico quebradero de cabeza para muchos jugadores.

El último en manifestarse sobre esta situación ha sido Roberto Bautista. El tenista español se encuentra confinado en Melbourne a la espera de pasar 14 días de cuarentena en el hotel. El castellonense ha concedido una entrevista en el medio de Israel 'Sport 5' donde ha rajado por completo de la organización de 'Tennis Australia' y del obligatorio aislamiento.

"Es como una cárcel, pero con wifi. Esta gente no tiene ni idea de tenis, de pistas de entrenamiento ni de nada. Es un completo desastre por eso. El problema es que el control de todo no es de 'Tennis Australia' sino del Gobierno. Estos días he tenido que trabajar mucho el aspecto mental y ser paciente", ha comentado el número 13 del 'ranking' ATP.

El español, muy crítico con el estricto protocolo, ya se ha entrenado junto al ruso Daniil Medvedev en su segunda sesión de entrenamiento. Roberto Bautista intentará llegar lejos en un torneo en el que el pasado año cayó en la ronda de dieciseisavos de final frente al croata Marin Čilić.