A sus cerca de 36 años, Rafa Nadal se ha clasificado para su 29ª final de Grand Slam, la sexta del Open de Australia. Desde que en 2009 tras derrotase a Roger Federer en el Melbourne Park, el manacorí no ha podido revalidar el título 'aussie', pero este domingo tendrá una nueva oportunidad frente a Tsitsipas (cuarto del mundo) o Medvedev (segundo).

Lo hará tras vencer a Matteo Berrettini en cuatro sets (6-3, 6-2, 3-6 y 6-3) que han rozado las tres horas.

El éxito de llegar a una nueva final llega tras un 2021 aciago para Rafa Nadal. Tras sufrir una lesión que le dejó fuera de Wimbledon, US Open, Masters, Copa Davis y Juegos Olímpicos, amén de toda la segunda mitad de temporada, el manacorí tuvo complicaciones tras contraer el coronavirus en noviembre.

"Tengo el escafoides partido por la mitad", dijo hace unos días en rueda de prensa. Ahora, 474 días después, Rafa ha vuelto a clasificarse para una final de Grand Slam.

"Significa muchísimo estar otra vez en la final. Me siento de nuevo vivo", ha señalado el jugador al término del encuentro frente al romano.

"Para mí, el Open de Australia es una competición increíble. Como dije hace un par de días, a lo largo de mi carrera las lesiones me han castigado aquí, he jugado finales increíbles, contra Novak (Djokovic) en 2012 o contra Roger (Federer) en 2017, he estado muy cerca esas dos veces y gané en 2009... pero no me imaginaba tener otra oportunidad en 2022", ha zanjado.