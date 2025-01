La respuesta de Djokovic a los abucheos en Australia: "Voy a parar de hablar porque si no..."

"Sé lo mucho que he dado..."

Ha sido el episodio más polémico del Open de Australia 2025. Novak Djokovic anunciaba su retirada del torneo por lesión tras perder el primer set ante Alexander Zverev en el 'tiebreak'. El muslo del serbio decía basta tras sufrir una rotura muscular que luego confirmó el propio 'Nole' en rueda de prensa.

Sin embargo, lo destacable del partido fueron los abucheos que le dedicaron los aficionados australianos a Djokovic cuando este anunció que abandonaba el partido. El público fue muy crítico con la decisión del de Belgrado de no seguir y se lo hizo saber despidiéndole entre silbidos.

Novak habló de los sucedido en rueda de prensa pero tuvo el temple suficiente como para no entrar en declaraciones que avivaran aún más la polémica: "Es más fácil criticar que comprender. Sé lo mucho que he dado a este torneo en los últimos 20 años. Voy a parar aquí, porque si no, voy a seguir hablando en la dirección equivocada".

Djokovic respondió a los silbidos en el campó con un aplauso irónico antes de marcharse por el túnel de vestuarios. Las reacciones a este suceso salen en defensa del serbio. Iconos de la talla de John McEnroe, Boris Becker o Álex Corretja han criticado la actitud del público australiano duramente y no entienden lo que para muchos ha sido una grave falta de respeto hacia el 24 veces campeón de Grand Slam.