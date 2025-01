La dura reflexión de Djokovic tras retirarse del Open de Australia: "Puede que haya sido mi último..."

Ha quedado demostrado. Novak Djokovicno fingía en cuartos de final frente a Carlos Alcaraz. Fueron muchos los que cuestionaron la parada médica del serbio tras perder el primer set con Carlos, pero lo cierto es que 'Nole' sí tenía dolores y sí estaba lesionado.

Djokovic se ha terminado retirando en semifinales tras perder el primer set ante Alexander Zverev en el 'tiebreak'. No obstante, lo más llamativo no ha sido la eliminación de Novak. El de Belgrado ha dejado caer en rueda de prensa que esta puede que haya sido su última participación en Melbourne.

"Puede que haya sido mi último Open de Australia, esa posibilidad siempre existe. Si estoy físicamente bien y con ganas no hay razón para pensar que no volveré aquí. Yo quiero seguir, pero no puedo hablar de mi calendario de 2026", ha confesado el serbio en la rueda de prensa posterior al partido.

Djokovic también ha hablado sobre lo que le ha llevado a decidir retirarse: "Las pruebas indican que tengo una rotura y es por eso que me he retirado. Desde que gané a Alcaraz no había cogido la raqueta hasta una horas antes de la semifinal. Hace dos años, pude manejar mejor una rotura parecida, pero esta vez no ha sido así".

"El dolor iba a más y al terminar el primer set ya no lo soportaba. Quizás si hubiese ganado la manga inicial hubiera jugado un poco más, pero dudo de que hubiese ganado porque no tenía energía para aguantar tres horas más", ha reconocido 'Nole'.

Djokovic se despide del primer grande del año dejando buenas sensaciones en cuanto a nivel de tenis pero con ciertos síntomas de que la condición física le está empezando a pasar factura. El dolor ha sido demasiado para Novak y de eso se ha beneficiado Zverev, que ya espera rival en la final del domingo.