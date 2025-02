La reflexión de un exnúmero 1 sobre la polémica de Djokovic en Australia: "Nos hacemos los sorprendidos..."

Novak Djokovic volvió a ser protagonista por una polémica en el Open de Australia. En la semifinal frente a Alexander Zverev, Djokovic se retiró lesionado y le impidió continuar con normalidad el encuentro. Esta baja supuso la eliminación del serbio de la competición y el pase de Zverev a la gran final. Sin embargo, los espectadores no quedaron demasiado contentos y abuchearon a 'Nole' cuando este se retiraba de la pista.

Andy Roddick, ex número uno del ranking ATP, ha sido uno de los personajes del mundo del tenis que ha defendido la profesionalidad de Djokovic en el podcast 'Served': "Ha luchado contra el tiempo como nadie en la historia del tenis, pero en Roland Garros del año pasado se lesionó la rodilla y consiguió llegar a la final de Wimbledon con una sola pierna".

Para este extenista, todas las bajas y lesiones que el tenista ha sufrido durante esta última etapa tienen relación con el paso del tiempo. Algo que para Roddick no es nada sorprendente: "Nos hacemos los sorprendidos cada vez que alguien se hace mayor, pero es duro, ya que tienes que volver a recuperarte de una lesión una vez tras otra", ha reconocido el americano en su podcast.

Respecto a los silbidos que la afición australiana profirió a Novak Djokovic, Roddick se ha mostrado contundente y ha dejado una reflexión que el mundo del tenis debe tener en cuenta: "No me gustó. Puedes estar en desacuerdo con alguien, es solo que abuchearlo cuando se está yendo no sé hace. No te estoy diciendo que animes a alguien si no quieres, digo que hay mucha diferencia entre no ser un fan incondicional y despreciar a alguien que ha sido un grande a lo largo de la historia del tenis".