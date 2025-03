La llamativa reflexión de Alcaraz sobre la lucha por el número uno: "Me pongo presión extra..."

Carlos Alcaraz ya está en segunda ronda de Indian Wells. El número tres del mundo se impuso con mucha firmeza al francés Quentin Halys, número 59 del ranking, por 6-4 y 6-2. Alcaraz recuperó sensaciones después de unos días extraños previos a su debut en el torneo debido a la polémica con las pistas.

El murciano se adaptó con solvencia a la rapidez de la superficie y no dio opción a un Halys que solo puso algo de resistencia al final del primer set. La segunda manga fue algo más plácida para un Carlos que comenzó rompiendo el servicio de su rival en el primer juego y terminó cerrando el set por 6-2.

Con la sanción de Jannik Sinner y la repentina eliminación de Alexander Zverev, a Alcaraz se le ha presentado una oportunidad de oro para empezar a recortar puntos a los que tiene delante en el ranking. Sinner no volverá a jugar hasta mayo y Zverev atraviesa una crisis importante de resultados y de juego.

A pesar de que Carlos siempre ha reconocido tener entre ceja y ceja volver a ser número uno, ahora lo ve como algo a tener en cuenta pero sin que reclame toda su atención: "Es algo que está en mi cabeza, pero no estoy focalizado en ello. Estoy concentrado en mí, en jugar buen tenis y en ser mejor jugador. Estoy haciéndolo bien en cada torneo, y debo seguir así si quiero luchar por el número uno".

"Si me concentro en el top mundial me pongo presión extra, y no quiero eso. Igualmente, aunque Jannik no esté aquí, es muy difícil recuperar el número uno", ha confesado Alcaraz en rueda de prensa consciente de que, a pesar de la sanción de Sinner, la distancia entre el italiano y el resto de sus perseguidores es considerable.