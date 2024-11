"Rafa solo hay uno": Carlos Alcaraz se despide de Nadal con unas palabras que hielan la sangre

Carlos Alcaraz vivió con especial emoción la despedida de Rafa Nadal en el Martín Carpena de Málaga.

El murciano, que salvó el primer 'match point' de Países Bajos, no pudo compensar los problemas físicos de Granollers en dobles y tras haberlo dado todo, se rindió ante su ídolo.

Primero lo hizo en rueda de prensa, donde se deshizo en elogios hacia él: "Rafa ha enseñado la pasión con la que hay que vivir el tenis. Afortunado de tenerle cerca. Ojalá hubiera llegado antes al circuito. Me llevo momentos inolvidables. Gracias a él he querido ser tenista".

Y no solo tuvo bonitas palabras hacia él, sino también para el 'Big Three': "Para los jóvenes que venimos por detrás ha sido una suerte poder vivir la etapa de Rafa, de Federer, y de Djokovic, que sigue jugando. La lucha entre esos tres gladiadores. Si no llegamos a su nivel no quiero que sea una frustración".

"Yo voy a intentar dar lo mejor de mí cada día. Si al final de mi carrera, tengo la mitad de lo que ha hecho él, me iré más que contento. Va a ser complicado seguir lo que han hecho estas bestias", añadió.

"Rafa Nadal ha sido uno de los grandes embajadores del tenis. Yo no quiero pensar que tengo que seguir su legado. La manera cómo se ha ido ha sido increíble. Puso el tenis en lo más alto", zanjó.

Minutos después, ya en un mensaje publicado en redes sociales, Alcaraz dio la frase definitiva: "Habrá muchas más Davis, Rafa solo hay uno".

"Gracias a ti me he convertido en tenista profesional. ¡Ha sido una suerte poder vivir tu carrera como un niño para el que fuiste un ídolo y luego como un compañero de equipo más! El mejor embajador posible que deja un legado eterno", completaba en el texto.