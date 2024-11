Rafa Nadal dirá adiós definitivamente al tenis esta semana en las finales de la Copa Davis en Málaga. A pesar de que la ensaladera esté en juego, el adiós del que pueda ser el mejor deportista español de la historia está acaparando gran atención en la armada.

Este lunes, en la rueda de prensa previa a los partidos de cuartos de final de este martes ante Países Bajos, el manacorí ha sido el gran protagonista.

Eso sí, ahora no quiere oír hablar de su adiós: "Me siento bien, llevo pensándolo bastante tiempo. He intentado darme una oportunidad y lo decidí con el tiempo".

"Estoy disfrutando la semana, no pongo mucha atención en eso de la retirada. Será un gran cambio en mi vida después de esta semana. Estoy muy emocionado y feliz de estar aquí", ha añadido.

Nadal asegura que se encuentra bien físicamente y que solo piensa en ganar... y ya después vendrán homenajes y despedidas.

"Si estoy en la pista espero controlar las emociones. No estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar. Es mi última semana en una competición de equipo y lo más importante es ayudar al equipo. Las emociones llegarán al final. Antes y después estaré centrado en lo que tengo que hacer", ha añadido.