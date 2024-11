Faltan muy pocos días para que Rafa Nadal ponga punto y final a una de las mejores trayectorias de la historia del deporte. El manacorí ya está en Málaga para preparar una Copa Davis que dará comienzo el próximo 19 de noviembre.

Sigue siendo una incógnita poder saber si Rafa está al nivel adecuado para competir en una fase final de un torneo como la Davis. Sobre eso, el balear fue muy contundente en una declaraciones para la Federación Española de Tenis (RFET): "Si realmente yo no me veo listo para tener opciones de ganar el individual, yo soy el primero que no voy a querer jugar".

"Si yo no me veo listo, pues soy el primero en hablar con el capitán. Ya se lo he dicho en ocasiones, que no tomen ninguna decisión en base a lo que es mi última semana como tenista profesional. Mi primera gran alegría como tenista profesional creo que fue la Copa Davis de 2004. Con lo cual, así como se han dado las circunstancias. Bueno, se me ha presentado la oportunidad de poder estar aquí. Primero hay que ver cómo me voy sintiendo estos días en el entrenamiento", reconoce Nadal.

El catorce veces campeón de Roland Garros tiene claro que no va a poner en riesgo una derrota del combinado español porque él se pueda despedir en la pista. Rafa lo reconoce, si no está al nivel, será el primero en decir que no jugará.

Aún así Nadal confía en su preparación y en la confianza del capitán de España, David Ferrer: "Yo hablé con David y él me dijo que contaba conmigo. Yo le dije que me prepararía de la mejor manera que pudiera y después veríamos. Yo creo que he podido hacer más o menos una buena preparación, por eso estoy aquí. Después hay que ver en el día a día".

"Llevo tiempo sin competir y la realidad es que me apetece vivir esta semana, sea de la manera que sea. Y, en ese sentido, pues con la ilusión de cerrar una etapa muy bonita y larga de mi vida, viviendo estos últimos momentos con ilusión, con normalidad también. Y bueno, desde la aceptación de lo que es todo un principio y un final", concluye Rafa.