Rafa Nadal está un día más cerca de regresar a las pistas. Podría ser en Australia, donde dan ya por hecha su participación, o podría ser más adelante. Pero, como se suele decir, un día más también es un día menos, y su vuelta será sin duda una de las grandes noticias para el deporte español.

Porque es uno de los más grandes campeones de la historia del tenis. Porque, hasta este 2023, era el gran campeón de la historia del tenis. Ahora, el número 1 tanto de la ATP como de los Grand Slam es Novak Djokovic, y Rafa reconoce que el serbio le ha sorprendido este año.

No se esperaba Nadal que fuese capaz de llevarse tres de los cuatro grandes, cayendo en la final de Wimbledonante Carlos Alcaraz en un partido histórico. Salvo ese 'lunar', Novak lo ha ganado todo. Ganó en Australia. Ganó en París. Ganó en EEUU.

"Imaginaba que ganaría uno, pero tres..."

Rafa, en una entrevista con EFE, expresó su sorpresa: "Me imaginaba a Novak ganando un Grand Slam, pero no tres. Creo que hay una generación joven que es muy potente".

"Alcaraz tuvo una gran oportunidad en Roland Garros para evitar que Djokovic ganara. Le pasó lo que le pasó a nivel físico, pero luego logró algo histórico en Wimbledon", cuenta.

"Ha logrado algo histórico"

A Nadal tan solo le queda una cosa con Djokovic: "Ha conseguido algo histórico. No se había logrado nunca. Solo queda felicitarle".

¿Habrá un nuevo duelo entre ambos en las pistas? De momento, Nadal va con calma: "Si me marco fechas y no las cumplo voy sumando decepciones que no necesito, y ya he tenido muchas a nivel deportivo y físico en estos últimos tiempos".

"Uno puede echar de menos cosas cuando siente que puede estar ahí. Cuando uno ve que no puede uno no puede echar de menos competir. Tiene que vivir el día a día, y he intentado ser feliz con lo que he tenido. Creo que lo he logrado en mi día a día", sentencia.