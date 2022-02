Gran noticia para el espectáculo del tenis. Rafael Nadal y Roger Federer, dos de los mejores tenistas de la historia, representarán a Europa formando equipo de dobles en la Laver Cup 2022, tal y como han informado desde las cuentas oficiales de las redes sociales del torneo.

Es la quinta edición del evento, que este año se disputará en el O2 Arena de Londres, acogiendo a 25.000 espectadores en sus gradas, del 23 al 25 de septiembre. Había muchas dudas de que ambos tenistas volvieran a juntarse, pero ya es una realidad que podremos ver imágenes como las de 2017 en Praga y 2019 en Ginebra.

A Fedal Comeback.

Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6