Rafa Nadal sigue recuperándose de la lesión que le ha tenido prácticamente todo 2021 parado. El balear, mientras tanto, ha aprovechado para alabar a Novak Djokovic en el medio japonés 'Number Web', donde el 13 veces ganador de Roland Garros no ha tenido reparos en calificar al serbio como "el tenista perfecto".

"Es perfecto. No tiene un solo punto débil. Juegue en tierra, en pista dura o en césped de puede ganar .Ha tenido un año muy sólido", afirma Nadal.

Rafa va más allá: "Incluso en los días donde no parece salirle bien un partido tienes esa sensación de que va a terminar ganándote".

Y es que ambos se conocen muy bien de muchos años de duelos entre uno y otro, como el que tuvieron en Roland Garros.

"Fue más listo que yo. Y creo que estaba más fresco. Quería ganar en París más tiempo pero no fue posible la última vez. Tengo muchas ganas de volver en 2022", relata.

Nadal, eso sí, no se marca plazos para regresar a las pistas: "No tengo 20 años. No hay que llevar tu cuerpo muy al límite".

Rafa no estuvo ni en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio por una lesión en el pie que le tiene totalmente parado.

Te puede interesar

Jon Rahm desvela su inédito partido de golf contra Rafa Nadal: "Me quería ganar... Y me ganó"

Rafa Nadal, nuevo hijo predilecto de la localidad inundada a la que auxilió en 2018