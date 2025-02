De Rafa Nadal para el retirado Verdasco: el cariñoso mensaje de despedida a Fernando

La retirada de Rafael Nadal no ha sido la única despedida reciente en el tenis español. Este miércoles se ha retirado Fernando Verdasco, uno de los grandes protagonistas de los triunfos de España en laCopa Davis.

El madrileño cerró su carrera deportiva de manera muy especial. Junto a Novak Djokovic, han formado pareja de dobles en el ATP 500 de Doha. Finalmente, el dúo serbio-español cedió en cuartos frente a Henry Patten y Harri Heliovaara. Al término del partido fue el propio el serbio el que alentó a la grada para que ovacionaran por última vez a Verdasco.

Rafa Nadal ha aprovechado la ocasión y ha enviado un cariñoso mensaje a Verdasco con quien ha compartido grandes momentos. "Vivimos grandes batallas en la pista y momentos muy bonitos con España en la 'DavisCup'! ¡Felicidades por tu gran carrera!" , señalaba en sus redes sociales.

Con una foto de ambos juntos, el de Manacor ha rememorado un duelo épico con el madrileño en el Open de Australia de 2009. Nadal acabó imponiéndose por por 6-7, 6-4, 7-6, 6-7 y 6-4 frente a Verdasco en un partido de semifinales legendario de ambos. A la postre, el mallorquín conquisto el último Grand Slam que le quedaba por ganar.

Verdasco cierra una carrera longeva de 25 temporadas compitiendo en la élite. Además, ha conseguido estar en el top 10 tanto en individuales como en dobles siendo séptimo y octavo sus mejores posiciones, respectivamente. Ha sumado un total de 15 títulos ATP en total y 3 Copa Davis.

Thank you for everything @FerVerdasco 👊

Happy retirement 🙌#QatarExxonMobilOpenpic.twitter.com/tsAPUsxPZt