Rafa Nadal se sincera: ¿Cuál es su futuro?, ¿qué es el éxito?

"Cada uno valora el éxito de una forma distinta, no creo que haya una": así de claro se muestra Rafa Nadal cuando, durante una entrevista en 'Movistar', le pidan que defina lo que para él es el éxito.

Y es que para el manacorí no se resume en la victoria: "Para mí, la definición de éxito es intentar acercarte lo máximo posible a tu máximo. Ganar o perder es una circunstancia, a veces es un cúmulo de circunstancias que se pueden ir dando o no dando, pero el mayor éxito al final es tener la satisfacción personal de haberte esforzado para intentar conseguir tus objetivos".

"Después hay gente que es mejor que tú, te supera, no pasa nada. Has tenido éxito si has conseguido hacer lo que te propones y luchar para ello", ha añadido.

Hace ya tres meses de aquella retirada en la Copa Davis de Málaga y, a pesar de no haber vuelto a coger una raqueta, Rafa Nadal tiene claro que el siguiente paso en su vida seguirá ligado al deporte.

"No por ser un gran deportista eres más que una persona normal y corriente. Creo que algunas personas con mucho éxito pierden la perspectiva. He tenido la suerte de tener una familia y un equipo cercano que me ayudaba a que eso no ocurriera. Mi vida va a seguir ligada al deporte porque es una parte fundamental. Necesito un periodo de adaptación y organización", ha añadido el ganador de 22 Grand Slams.