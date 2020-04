Al igual que Fernando Alonso, los Sainz o Sergio Busquets, Rafa Nadal participó en una noche para la historia de la radio en la que se conjugaron 'Onda Cero' y 'Cope' para recaudar fondos de cara a luchar contra el coronavirus.

El tenista reconoció que ahora lleva mejor el confinamiento que hace tres semanas: "Al principio las noticias eran tan terribles que no tenías ganas de nada, hacía mis ejercicios pero desganado, triste, no tenía ilusión por levantarme. Todo el día pendiente de la televisión, no había nada positivo. A medida que han ido pasando los días he vuelto a mi rutina y a pensar en positivo. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y nosotros estamos muy bien".

Hace unas semanas se habló mucho de que Bill Gates le había anticipado a Nadal lo que iba a suceder en China con el coronavirus, a lo que Rafa prefirió no responder: "Es una conversación entre él y yo. Si me dijo que esto iba a pasar me lo tengo que guardar, es una conversación privada entre nosotros. No tengo la potestad para desvelar información".

Además, el de Manacor explicó cómo se entrena en casa: "No tengo pista en casa y es lo que menos me preocupa en estos momentos. Hago mis trabajos para que el cuerpo no se atrofie. Soy consciente de que es una cosa seria, va para largo. Hay tanta gente que lo está pasando tan mal que lo de menos es el deporte".

Con el deporte totalmente parado por el coronavirus, a Nadal se le antoja muy difícil que haya torneos "a corto o medio plazo": "Si todo va bien, la Liga y Champions igual pueden terminar las competiciones, pero en tenis es totalmente distinto, viajamos de país a país cada semana. Lo que tenemos que tener es responsabilidad. Desde el tenis se me antoja que sea difícil que haya un torneo a corto o medio plazo. Lo primero es superar esta tragedia, pero si se pudiera retomar a puerta cerrada lo haría encantado".

Por último, Novak Djokovic se unió a la tertulia desde Marbella y explicó su situación: "No es fácil para nosotros opinar sobre eso, es algo más grande que todo. Yo estoy listo para jugar, pero creo que en los próximos meses estaremos todos encerrados. Soy afortunado porque estoy con la familia en casa porque siempre estamos de viaje y estar en casa es diferente. Estoy escuchando a Rafa, es un placer oírle antes de ir a dormir".