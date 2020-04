Iker Casillas y Marc Bartra charlaban en Instagram cuando el del Betis contó que tenía una sorpresa preparada. La sorpresa era un vídeo de Joaquín contando una divertida anécdota.

"Ocurrió en mi primera convocatoria con la selección española", comenzó el capitán del Betis, que estos días, en pleno confinamiento, está muy activo en redes sociales.

"Yo llegué a la concentración, no sabía quién era mi compañero de habitación... Entré y estaba dormido. No supe quién era. Y no me di cuenta de que era Iker hasta que me desperté horas después", reía Joaquín.

Al escuchar la historia, Bartra y Casillas tampoco pudieron contener la risa. "Yo sí sabía que era él, Joaquín", afirmaba Casillas.

El que fuera capitán de la selección española también recordó el Mundial logrado en Sudáfrica: "Me hubiera encantado haber vivido esos momentos en muchos sitios. A mi me hace feliz ver esos vídeos y que la gente se pusiera contenta… fue un momento mágico".

"¿Tú cómo lo celebraste, Marc?", preguntó a Bartra. "Estábamos en Las Rozas con Muniaín, Koke... en una concentración de las categorías inferiores. Nos tiramos a la piscina, dejamos todo perdido con los extintores... Lo pasamos muy bien", contó el central.