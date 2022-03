Sergiy Stakhovsky, extenista de Ucrania que se ha alistado en el ejército de reserva de su país para combatir la invasión de Rusia, ha hablado de sus compañeros y de lo que le han dicho, y lo que no, a tenor del ataque ruso a territorio ucraniano.

Sobre todo, en su entrevista con la BBC, ha hablado de tres, siendo Rafa Nadal uno de ellos.

"Djokovic me escribió, y tuvimos una charla. Intenté contactar con Federer y con Nadal, pero sin éxito. Lamento que prefieran estar en silencio... pero les entiendo. No es su guerra", dice.

El que fuese ganador de cuatro títulos ATP confesó que fue "horrible" a decisión de dejar a su mujer y a sus hijos en Hungría.

"Está siendo muy difícil para ella, y mis hijos ni saben que estoy aquí. No saben lo que es la guerra. Son muy pequeños para saberlo", admite.

Cabe recordar, eso sí, que Rafa Nadal ya se posicionó de manera pública contra el ataque de Rusia sobre Ucrania.

"Opinaré como ciudadano, no como tenista. No hablaré de culpables, de cuál es o no el problema pero a estas alturas y en el siglo en que estamos me parece increíble que haya guerras. No lo comprendo. Ojalá se termine lo antes posible", afirmó tras ganar a Tommy Paul en los cuartos de Acapulco.