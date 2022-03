Malas noticias para Rafa Nadal. Sus problemas en la final de Indian Wells ya tienen parte médico: estará de baja entre cuatro y seis semanas por una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo. Lo que significa que se complica la gira de tierra.

El tenista balear se perderá seguro los torneros de Montecarlo, el Godó en Barcelona y Roma. Roland Garros es ahora la gran incógnita.

La tierra parisina llega el próximo 22 de mayo, es decir, en dos meses (ocho semanas). Y ese es el gran objetivo de un Nadal que lidera la carrera de los Grand Slams por delante de Roger Federer y Novak Djokovic.

El español se ha mostrado triste tras conocer la noticia: "No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados".

"Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo", dice.

Lesionado en la final

En la final de Indian Wells ante Taylor Fritz tuvo que ser atendido en varias ocasiones. Se dolía del pectoral derecho: "Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. No sé, cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo".

"No sé si es algo en las costillas, no lo sé aún. Cuando respiro y cuando me muevo es como si tuviera una aguja dentro todo el tiempo. Me hace sentirme un poco mareado porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho. No es solo por el dolor: no me siento muy bien porque me afecta a mi respiración", añadió Nadal.

Ahora se ha conocido que esos problemas para respirar están relacionado con esa fisura en el tercer arco costal izquierdo. Una lesión que podría complicar su participación en Roland Garros.