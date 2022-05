Rafa Nadal sigue preparándose para su gran objetivo: Roland Garros. Para ello jugó en Madrid y para ello está participando en el Masters de Roma. Este miércoles ha superado la primera ronda al derrotar al estadounidense John Isner en dos sets (6-3, 6-1).

A pesar de ello, no estaba conforme con su juego: "No ha sido un buen comienzo, siempre es difícil el inicio, pero hoy Isner no ha estado a su mejor nivel. Después de un par de fallos suyos, el partido ha cambiado".

Su exigencia es máxima: "Llegados a este punto, más que los rivales, soy yo el que tengo que mejorar. Y Voy a trabajar para ello y para seguir el camino".

Denis Shapovalov será su rival en segunda ronda: "Sé lo peligroso que es y tengo que jugar mejor que hoy... es uno de los mejores".

"Ahora tengo la oportunidad de jugar contra otro gran jugador y repito, de hacer mejor las cosas que al principio de este partido", detalla el manacorí.

Beginning his 800th week in the top 5 with a win 💪@RafaelNadal sees off Isner 6-3 6-1 to advance into the last 16 in Rome!#IBI22 pic.twitter.com/ZbxqVIk6Dc