¿Quién es el mejor tenista de la historia? Ese es el eterno debate dentro del mundo del tenis entre el 'Big Three' formado por Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. El tenista español también ha querido reflexionar acerca de este asunto y reconoce que "podría haber argumentos de diferente índole que podrían dar ese título del mejor de la historia a cualquiera, depende por dónde se quiera mirar".

"Creo que hay diferentes argumentos y todos podrían ser válidos, depende de la perspectiva que te pongas y el punto de vista que lo quieras ver", añadió.

Nadal ya se encuentra en México para disputar el torneo ATP 500 de Acapulco, y desde allí ha confesado "entender el debate" y que se podría "resumir según los gustos". "Los tres hemos hecho más de lo que hubiéramos soñado y, a partir de ahí, lo que se considere o no que lo digan los expertos. Hablad vosotros, que os dedicáis a eso, nosotros nos dedicamos a jugar", señaló el español.

La realidad es que, en estos momentos, el de Manacor parte con ventaja al haberse convertido en el tenista con más Grand Slam de todos los tiempos tras haber conquistado el Abierto de Australia. Ya suma 21, por los 20 de Federer y Djokovic.

También ha querido dar su opinión acerca de la polémica por el culebrón del 'Caso Djokovic': "Lo digo y lo repito cada uno toma sus decisiones y convive con ellas. Ojalá que la pandemia mejore en todos los sentidos, que deje de haber muertos y acabe el desastre y que se termine este horror y con ello se vacune o no que Novak pueda jugar. No para Novak o para el tenis sino para el mundo en general".

"Estamos hablando de cosas pequeñas dentro de un mundo que ha sufrido en todos los sentidos. La discusión en mucho más amplia de lo que se pueda afectar a una persona u otra. Somos simplemente personas en un mundo que está afectado de manera global por la peor pandemia en muchísimos años. Avancemos en ello para que tengamos una vida lo más normal y lo más feliz posible y si eso hace que Novak pueda jugar los Grand Slam aunque no esté vacunado, bienvenido sea", sentenció.

El tenista español se mostró muy orgulloso de su estado actual: "El comienzo del año ha sido infinitamente mejor de lo que me podía imaginar y estoy aquí con la ilusión de competir bien e intentar dar mi máximo. Veremos qué pasa".

No obstante, es consciente de la dificultad del próximo torneo: "Me toca un cuadro muy complicado y tengo un primer rival muy difícil que viene de ganar un torneo. Es de los jugadores más difíciles del circuito porque es uno de los mejores del mundo y por su estilo de juego. No creo que nadie le quiera ver en una primera ronda", destacó.

Por último, repasó los momentos más complicados de su carrera profesional como tenista, debidos principalmente a las lesiones: "No es un tema de motivación. Es un tema físico. No he tenido problemas de motivación ni mental. Todo lo contrario. Los problemas han venido por problemas físicos. No es que la victoria me empuje a seguir, es una energía positiva".

"Lo que me hace seguir es que me vi que pude competir cinco sets, cinco horas. Tres horas otros días y que dentro de lo que cabe el pie aguantó. Eso es lo que me da energía. No es un tema de victorias ni nada. En Australia me lo permitió. Soy consciente que son muchos años. Cuando tenía 23 no pensaba que llegaría así a los 29. Siempre he mantenido una línea de trabajo adecuada y he hecho las cosas bastante bien pero hay cosas que uno no puede controlar", concluyó Nadal.