Si te estás preguntando por qué la Copa Davis tiene este nombre, has de saber que no siempre se llamó así. La primera vez que se disputó, en 1900, este encuentro se denominó 'International Lawn Tennis Challenge', que traducido al español sería el 'Desafío Internacional de Tenis sobre Hierba'. Aunque, como explican desde la web oficial Organización de la Copa Davis, no tardó en empezar a llamarse así.

Este cambio de nombre se debió al político y tenista estadounidense Dwight Davis, que fue uno de los 4 miembros del equipo de tenistas de la Universidad de Harvard que concibieron la idea de organizar esta competición. No obstante, la idea inicial era que este encuentro se disputara entre Estados Unidos y Gran Bretaña, según explica la entidad.

Una vez que las asociaciones de tenis nacionales de ambos países llegaron a un acuerdo y dieron la aprobación para crear el trofeo, Dwight Davis no tardó en ponerse a crear las normas. Desde la Organización explican que Davis, no solo diseñó el formato de la competición, sino que compró el trofeo para el encuentro con su propio dinero.

La popular ensaladera de plata que se le entrega a los ganadores de la Copa Davis fue diseñada por William Durnin y, posteriormente, los elaboró Rowland Rhodes. Este peculiar gesto de pagar y encargar el trofeo fue el que acabó haciendo que el 'International Lawn Tennis Challenge' acabase llamándose Copa Davis.

¿Cuál fue la primera victoria española en la Copa Davis?

Unos años más tarde, en 1905 empezó a expandirse para incluir a Francia, Austria, Bélgica y Australia y Nueva Zelanda. No fue hasta 1921 cuando España debutó en la competición. Lo hizo ante Gran Bretaña, en el London Country Club de Hendon, según la información de la Real Federación Española de Tenis. El debut español en la Copa Davis fue con un equipo formado por Manuel Alonso Areyzaga, Manuel "Conde" de Gomar, Eduardo Flaquer y José María Alonso Areyzaga.

Los españoles tuvieron que esperar, hasta el año 2000, para ver la primera victoria de España en la Copa Davis. Este triunfo dio comienzo a una década de victorias españolas en la competición. Haciéndose el equipo de España con la soñada Ensaladera en 2004, tras vencer a los Estados Unidos, y en 2008, al derrotar a Argentina en Mar del Plata, su país.