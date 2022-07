Nick Kyrgios tiene ante sí su primera gran oportunidad de alzar un Grand Slam. El australiano se enfrentará en la final de Wimbledon el domingo al ganador del partido que enfrenta a Djokovic y a Norrie.

Con la retirada de Rafa Nadal debido a una severa lesión en la zona abdominal, el 'aussie' pasa directamente de cuartos a la final, aunque él hubiera preferido ganarse por sus propios méritos el pase a la cita dominical.

Así lo ha explicado un día después del anuncio del manacorí: "Quería jugar contra Nadal, no quería pasar a la final de esta manera. Íbamos empate a uno en Wimbledon y me hubiera gustado un tercer capítulo. A nadie le gusta que alguien tan importante para nuestro deporte tenga que abandona. Solo espero que se recupere y poder jugar con él en un gran escenario de nuevo".

Kyrgios ya estaba inmerso en la preparación de la semifinal y el anuncio de Nadal le pilló por sorpresa ya que estaba "muy focalizado".

"No he hablado con él. Me enteré que se retirada cuando estaba empezando a cenar. Mi primera sensación fue la de decepción porque estaba muy focalizado en el partido y cómo iba a gestionar las emociones y a nivel táctico", ha añadido el tenista australiano, que también quiso dedicarle unas bonitas palabras a Rafa en redes sociales.