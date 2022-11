Daniil Medvedev, número 3 del ranking ATP, no pudo tener un peor comportamiento en su debut en el Masters 1000 de París. El ruso perdió contra el australiano Alex de Miñaur por 6-4, 2-6 y 7-5 en un partido que duró casi tres horas.

El exnúmero 1 del mundo llegó a salvar tres bolas de partido. Sin embargo, una doble falta le condenó haciendo que perdiera el partido definitivamente, provocando un gran enfado. Medvedev reventó su raqueta y además se encaró con el público, dirigiéndoles algunas palabras mientras recibía abucheos.

El ruso está recibiendo muchas críticas ya que su comportamiento no corresponde con alguien que ha estado en lo más alto del tenis mundial, ganando muchos torneos e incluso un Grand Slam, el US Open del año 2021.

Además, era la primera vez que De Miñaur ganaba a un tenista del 'Top 5', ya que había perdido 18 veces anteriormente frente a los que han ido conformando este grupo. La reacción de Medvedev empañó la alegría del joven tenista.

El australiano se enfrentará en octavos a Frances Tiafoe, quién eliminara a Rafa Nadal en el US Open hace unos meses. Aún hay dos españoles también: uno, Pablo Carreño, que se enfrentará a Tommy Paul, que también eliminó a Nadal este miércoles en París; el otro es el número 1, Carlos Alcaraz, que jugará contra el búlgaro Grigor Dimitrov.

DEMON BREAKS THROUGH 🇦🇺

Having lost his first 18 matches vs top 5 opponents, @alexdeminaur stuns world No.3 Medvedev in Paris!#RolexParisMasters pic.twitter.com/u4tseAb3P8