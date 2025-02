Ojo a la enésima bronca de Daniil Medvedev con el juez de silla: "Sois una absoluta basura"

Daniil Medvedev vuelve a estar en el ojo de la polémica. Tras los problemas de ira en la primera ronda del Open de Australia, el tenista ruso volvió a las andadas en la primera ronda del ATP 250 de Róterdam frente al veterano suizo Stan Wawrinka.

La bronca tuvo lugar en la primera manga con 6-5 favorable al ruso. Durante el receso del juego, el juez de silla sancionó a Medvedev con un 'time violation' por demorarse en el saque. La decisión no le sentó nada bien al moscovita y volvió a perder los nervios.

"Eres muy malo. No ves nada. ¿Por qué me das el 'warning'? La recogepelotas no me daba la pelota. No tienes ojos, hombre. Eres muy malo. Recuerdo lo de Karen Khachanov. ¿Te acuerdas? No tienes ojos. ¡No ves nada! ¿Tienes algún problema? ¡¡Sois una absoluta basura!! Increíble", le dijo al juez de silla.

El enfado de Medvedev llevó a que perdiera el primer set en un 'tie-break' vibrante en el que Stan Wawrinka se impuso por 10-8. De hecho, el esfuerzo del campeón de tres Grand Slams fue aplaudido por Andy Murray, el actual entrenador de Novak Djokovic.

Finalmente, Mevedev se calmó y pudo remontar el partido venciendo por 7-6, 4-6 y 1-6 en dos horas y media de un encuentro que fue toda una montaña rusa de emociones. En segunda ronda, le espera el italiano Matteo Bellucci, número 92 del ranking ATP.