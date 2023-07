La Federación Internacional de Tenis (AIT) ha tomado la decisión de sancionar a Mikael Ymer con 18 meses sin competir. Una decisión que ha tenido gran impacto dentro del circuito, ya que el sueco no había dado positivo por dopaje.

El castigo impuesto por del organismo se debe a que Ymer se había saltado tres controles antidopaje fuera de la competición, lo que le supone tener una sanción equivalente a dar positivo por dopaje.

Lo sorprendente es que el jugador fue absuelto en primera instancia por un tribunal, pero la ITF apeló la decisión y este lunes se tomó la decisión de castigar al tenista sueco. Así lo cuenta el propio Mikael Ymer mediante un comunicado que ha publicado en sus redes sociales.

Comunicado íntegro de Ymer

"En enero de 2022, la ITF me acusó de una potencial violación de la normativa antidopaje por haberme saltado tres controles antidopaje fuera de competición en un periodo de 12 meses", dice en primer lugar.

"Peleé estas acusaciones en un juicio y fui absuelto por un tribuna independiente de tres jueces en junio de 2022", añade Ymer.

"La ITF apeló la decisión argumentando que los tres árbitros que me exoneraron lo hicieron bajo sus propias reglas, y pidieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que alcanzase una decisión diferente sobre los mismos hechos de los que ya había sido absuelto", indica el tenista.

"Ayer me enteré que el Tribuna de Arbitraje Deportivo me ha suspendido con competir en el tenis profesional durante 18 meses pese a que nunca he usado y nunca he sido acusado de usar sustancias prohibidas", confiesa.

"Después de haber sido absuelto una vez y profundamente convencido de no siento que cometiera era tercera infracción, encuentro injusta la decisión de intentar encontrarme culpable", destaca.

"Además, es difícil comprender que me hayan impuesto un castigo de 18 meses", explica.

"Entiendo que esas reglas se han establecido para proteger la integridad de nuestro deporte, y que están ahí por una razón", recalca.

"Sin embargo, no creo que rompiera las reglas y mi conciencia está limpia con Dios como testigo", concluye

51 del mundo

Los controles de 'antidoping' cada vez son más habituales en todos los deportes y los jugadores tienen que desvelar su paradero cuando se requiera para que hagan un test, tal y como se indica de Agencia Mundial Antidopaje.

El último partido que disputó el sueco fue en Wimbledon, donde perdió en tercera ronda ante el colombiano Daniel Galán en cinco sets. A sus 24 años se encontraba en el momento más álgido de su carrera, siendo el 51 en el ranking ATP, pero esta sanción le hará caer drásticamente de la clasificación.