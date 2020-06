Un niño de 12 años ha logrado algo que no muchos, tenistas profesionales incluidos, ha conseguido a lo largo de su carrera. El chaval, que estaba de recogepelotas en un torneo de Belgrado, le ganó un punto al mismísimo Novak Djokovic. Y cómo se lo ganó...

El chaval fue invitado a coger la raqueta para enfrentarse al número 1 del mundo ante 4.000 personas. Lejos de sentir la presión, jugó como un veterano ante el mejor tenista de la actualidad.

Tras un par de golpes, subió a la red y le hizo una dejada a la que 'Nole' no pudo llegar.

The moment you get to play a point against your hero.

Stream live now on Plus→ https://t.co/tPoe44TDv0#AdriaTour pic.twitter.com/3dYnebTecU