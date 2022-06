Novak Djokovic es uno de los grandes nombres de Wimbledon en este 2022. El serbio, que viene de caer ante Rafa Nadal en el último Grand Slam disputado, y que de momento no podrá jugar el US Open, tiene ganas de ganar en la hierba británica... pero sabe que será complicado.

Por este 2022 tan atípico que lleva y que puede seguir llevando, y también por los rivales en liza. En especial, claro está, quien le eliminó en Roland Garros. Rafa Nadal está listo, y 'Nole' no tiene más que palabras de admiración para él.

"Le operan, se pierde medio año y después vuelve y gana un Grand Slam. Es impresionante", dice Djokovic.

Y sigue: "Me quito el sombrero por lo que ha hecho. Es un campeón increíble. Es para admirarle".

"Su espíritu de lucha es espectacular. Es de mis mayores rivales, pero tan solo le puedo tener respeto", sentencia Djokovic sobre Nadal.

Luego se moja sobre la ausencia de tenistas rusos y bielorrusos en Wimbledon: "No estoy del todo de acuerdo. No lo veo justo. Quiero recordar que entre 1992 y 1996 los serbios no pudieron competir a nivel internacional. Sé cómo pueden sentirse".

Quizá él tampoco pueda competir, como pasó en Australia, en el US Open: "Ahora mismo no puedo jugar ahí. Habrá que esperar. Yo no puedo hacer mucho más, es el gobierno quien decide".