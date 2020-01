Solo se han enfrentado siete veces (cuatro victorias para Nadal, tres para Kyrgios), pero sus duelos ya se consideran un 'must' en los torneos de todo el mundo.

Rafa Nadal y Nick Kyrgios se enfrentarán en octavos de final del Open de Australia, un partido lleno de alicientes y de polémicas fuera de las pistas que seguro deja nuevos momentos tras su duelo en la Rod Laver Arena.

Su primer partido acabó con victoria de Kyrgios. Ocurrió en tercera ronda de Wimbledon 2014, donde el australiano se impuso en cuatro sets. Luego llegaron dos victorias de Nadal (Roma 2016 y Madrid 2017), una nueva victoria de Kyrgios (Cincinatti 2017), triunfo de Nadal (final de Beijung 2017), respuesta de Kyrgios (Acapulco 2019) y victoria, de momento, final de Nadal (Wimbledon 2019).

Esos partidos, llenos de garra y de 'tie-breaks', no son ni la mitad de todo lo que ha pasado entre ambos, entre dos tenistas que no pueden ser más opuestos dentro y fuera de las pistas.

Una 'relación' eléctrica

El cruce de declaraciones entre ambos, normalmente con Rafa Nadal respondiendo a las provocaciones de Kyrgios, ha sido intenso, especialmente en el último año. La victoria en Acapulco de Kyrgios fue uno de los momentos más polémicos entre ambos.

"No creo que sea un mal chico, pero le falta un poco de respeto hacia el público, hacia el rival y hacia sí mismo", afirmó entonces Nadal. Kyrgios fue claro: "No voy a escucharle para nada".

En posteriores declaraciones a 'Daily Mail', Kyrgios afirmó que no le respetaría "solo porque pueda pasar la pelota por encima de la red", asegurando que ni el español, ni Djokovic, ni Federer son "dioses".

Hasta Toni Nadal ha dejado su 'dardo' a Kyrgios, opinando que "muy listo, no es". Aunque su otro punto tenso en la 'relación' entre ambos fue, sin duda, su partido en Wimbledon 2019. La victoria fue para el balear, pero Kyrgios dejó el momento polémico del partido con su pelotazo a Nadal cuando estaba en la red.

"¿Por qué debería disculparme? ¿Le golpeé? Le dio con la raqueta, gané el punto. No me importa. No voy a disculparme con él", aseguraba Kyrgios. Nadal fue contundente en su respuesta: "Cuanto más hablamos de este chico... No creo que sea una gran idea. Le estamos ayudando a que haga cosas más raras o cosas especiales. Si vamos hablando de él todo el día y desde la ATP le hacen la promoción todo el día.... Se sigue creciendo, tiene un gran talento, hay que promocionarlo y otras muchas cosas no hay que hacerlo".

Su última polémica ha ocurrido en este mismo Open de Australia. Kyrgios recibió un 'warning' en su partido contra Simon, imitando justo después los gestos de Rafa Nadal en sus saques, algo aplaudido por el público y con lo que hasta el juez de silla sonrió.

Ahora, en el Open de Australia, en 'territorio Kyrgios', ambos vuelven a verse las caras. Un duelo que seguro nos deja nuevas declaraciones incendiarias y momentos polémicos en uno de los duelos más picantes del tenis actual.