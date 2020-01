Rafa Nadal ha accedido a los octavos de final del Open de Australia tras ganar a Pablo Carreño en el duelo entre españoles de la jornada.

En sala de prensa, Nadal ha sido preguntado por su relación con Nick Kyrgios, pensándose mucho su respuesta.

"No le conozco personalmente. Está claro que cuando hace cosas que, en mi opinión, no están bien, no me gusta; cuando juega un buen tenis y muestra pasión por este juego es bueno para el circuito, y quiero un circuito más grande, no más pequeño. Los jugadores que lo hacen más grande son importantes y cuando juega su mejor tenis y muestra su pasión, es uno de esos jugadores. Cuando hace otras cosas, no me gusta", afirma Nadal.

Esta respuesta llega después de la imitación que realizó Nick Kyrgios en su partido contra Gilles Simon. Tras recibir un 'warning', el australiano imitó los gestos de Nadal en sus saques, desatando las carcajadas entre el público e incluso del juez de silla.