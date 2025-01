Carlos Alcaraz gana su última gran prueba antes del Open de Australia... ¡con auténticos puntazos!

Carlos Alcaraz ya está carburando. El tenista murciano arrancaba el 2025 con algunas dudas ya que no había ganado ninguno de los partidos de exhibición previos. Las derrotas ante Novak Djokovic y Alex de Miñaur sembraban dudas acerca de su competitividad. Lo visto esta madrugada disipa cualquier tipo de duda.

Con un corte de pelo renovado, el pupilo de Juan Carlos Ferrero ha mostrado una gran versión frente al local Alexei Popyrin que jugaba delante de su público. El tenista de 21 años sacó adelante la exhibición por 6-3 y 6-4, dejando grandes sensaciones en la pista dura de Melbourne.

Por fin pudimos ver una versión de 'Charly' más agresiva con una derecha tan poderosa como acostumbramos a ver. El actual número tres del mundo dejó enloquecido al público 'aussie' con una derecha inapelable que Popyrin no pudo intuir.

El drive de Alcaraz superó los 165 kilómetros por hora y sirvió para romper el servicio del tenista australiano al inicio del segundo set. Un golpe maestro para certificar que en la antesala del Abierto de Australia, Carlos parece que está listo para soñar a lo grande.

Comienza la hora de la verdad para el campeón de cuatro Grand Slams. El próximo lunes 13 de enero comienza el camino para el primer 'major' de la temporada. Su rival en primera ronda será el kazajo Alexander Shevchenko, número 72 del mundo. Empieza el camino al título del Open de Australia, el único 'grande' que le queda por conquistar.

167km/h off the forehand.

You might hear it whistle past, but you wouldn't see it!#AO2025 • @carlosalcarazpic.twitter.com/fyaIJOsElu