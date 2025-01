Djokovic: ¿Qué nadie batirá nunca mis récords? Alcaraz podría ser el siguiente"

A sus 37 años, Novak Djokovic, el único tenista en la historia en ganar 24 Grand Slams, se prepara para el Open de Australia. El torneo 'favorito' del serbio, hasta diez ha conseguido. El último en 2023.

Un tenista de récords: oro olímpico en estos últimos Juegos Olímpicos de París 2024. Se ha sincerado en una entrevista para la revista GQ. El serbio confiesa que pueda quien le supere sus récords. "La gente dice que nadie batirá nunca mis récords. Pero yo lo dudo. Quiero decir, Alcaraz podría ser el siguiente. Incluso Sinner", confiesa. Y añade: "Carlos ha hecho algo que nadie ha hecho en la historia siendo tan joven. Así que creo que él tiene todas las probabilidades. Creo que lo superará muy pronto".

Djokovic también ha hablado de sus grandes rivales durante toda su carrera, Rafa Nadal y Roger Federer y de la relación que mantiene con ellos. "Es una especie de relación con altibajos, para ser honesto. Siempre intento ser respetuoso y amistoso con ellos fuera de la pista", revela. Una relación torcida desde sus inicios. "Al principio no tuve esa aceptación, porque entré a la pista diciendo y demostrando que tenía confianza en que quería ganar. Y no creo que eso les gustara mucho al principio", asegura. Sin embargo, el tenista serbio les extiende la mano tanto al español como al suizo y dice: "Me gustaría tomarme una copa o dos con ellos y hablar abiertamente de las cosas que les molestan de mí".

Sin embargo, dentro de la pista, el que más le ha 'intimidado' durante su carrera ha sido "Nadal, sin duda". "Antes de jugar contra él, ya lo sentías... Quiere hacer sentir su presencia. ¿Sabes? Físicamente. Estoy saltando. Estoy listo para una batalla. Voy a ser físico contigo desde el principio", recuerda el serbio, cuando tenía que batirse al tenista manacorí. Aunque no se olvida de Federer, quien destaca: "Roger también tenía un aura enorme".

En cuanto su polémica en 2021, cuando Novak Djokovic fue expulsado del torneo al negarse a estar vacunando, el tenista revela que para él fue algo político. "En realidad, no tenía nada que ver con la vacuna ni con el Covid ni con nada. Fue simplemente político. Los políticos no podían soportar que yo estuviera allí. Creo que para ellos era menos perjudicial deportarme que mantenerme allí". Y asegura: "No soy provacunas. No soy antivacunas. Estoy a favor de la libertad de elegir lo que es correcto para ti y para tu cuerpo. Así que no me parece correcto que alguien me niegue el derecho a elegir lo que debo tomar o no para mi cuerpo", dice al respecto de lo que pasó.

Con Roger Federer y Rafa Nadal, recientemente, retirados, Djokovic empieza a pensar en el 'cómo' será su retirada, pero no 'cuándo'. "Si superar los retos que implican los Grand Slam se convierten en un desafío cada vez mayor, entonces probablemente lo daré por terminado", confiesa Novak Djokovic sobre cuál sería el final de su carrera, aunque añade: "Ahora mismo estoy bien, continuamos".