El momento en el que Rafa Nadal asumió su retirada: "En los Juegos Olímpicos dije 'vale, se acabó'"

Rafa Nadal dejó el tenis el pasado año en la Copa Davis celebrada en Málaga. Allí recibió el homenaje de la afición española. Y ahora ha desvelado que fue un poquito antes, en los Juegos Olímpicos de París, cuando se dio cuenta que había llegado al final de su exitosa carrera.

Se lo ha contado a Andy Roddick: "Llegó un momento después de los Juegos Olímpicos en los que volví a casa y dije, 'vale, se acabó'".

"Sentí que me había dado tiempo antes pero ya no tenía sentido seguir lidiando con estas molestias y tampoco me veía con la capacidad de volver a sentirme competitivo al nivel que me motivase, así que, cuando sentí, eso, supe que se había acabado", dice Rafa.

Reconoce que su 2024 fue muy duro mentalmente porque lo intentó todo para volver a competir: "Soy una persona positiva. El año pasado mentalmente fue duro y pasé por momentos dolorosos y tuve que aceptar las cosas durante este proceso. Tuve que afrontar una montaña de emociones y es difícil explicarlo con palabras".

"Si lo ponemos en perspectiva, en 2022 empecé ganando hasta que tuve mi rotura abdominal en semifinales de Indian Wells y no fui capaz de estar bien en pista. Y en el US Open de ese año, en los días previos al torneo volví a tener un desgarro abdominal. En mi mente pensé, 'bueno, no pasa nada porque acabo de ser padre' y veías de forma distinta el tramo final de año, y piensas en prepararte para el inicio de 2023 en buena forma. Pero llega el primer gran torneo del año, el Open de Australia, y contra Mackenzie McDonald tengo un gran dolor en el psoas y ahí empieza el proceso. En teoría era una lesión de la que me podía recuperar con reposo pero entrené y entrené y me di cuenta de que las cosas no evolucionaban de la forma que quería. Así que llegó un punto en el que decidimos que me operase porque tras hablarlo con varios doctores y especialistas, me dijeron que si quería seguir en el circuito, me tenía que operar y que de esa forma podría volver", explica el balear.

Pasó de ser de los mejores del mundo a directamente no competir: "Tres meses antes era de los mejores del mundo y estaba compitiendo por los torneos más importantes, pero a la vez estaba disfrutando con lo que hacía".

"Tras la operación intenté que todo fuera bien pero encontraron más problemas en el psoas y tenían que quitar una parte importante, pero después de todo empezó el proceso de recuperación, que llevaría seis o siete meses. Empecé a entrenar pero tenía la sensación de que no podía golpear y que tenía limitaciones en esa zona", dice para finalizar Rafa.