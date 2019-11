Roger Federer ha visitado Argentina, donde el pasado miércoles disputó un partido de exhibición contra el alemán Alexander Zverev. 15.000 personas concentradas en el Parque Roca, donde Diego Maradona, que no estuvo presente en el partido, fue uno de los protagonistas.

"Hola maestro, master, máquina. Fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que te pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en el país, me llames y me digas lo que necesites. Por supuesto, un beso a tu señora e hijos", comenta el argentino a Federer.

En medio de su marcha de Gimnasia, Diego Armando Maradona eclipsó por unos segundos la figura de Roger Federer en la pista. Un Federer que agradeció el mensaje del 'pelusa' ya que no es la primera vez que elogia al tenista suizo.

Un partido que ganó Alexander Zverev, invitado de última hora a causa de la baja del tenista local Juan Martín Del Potro.