Fabio Fognini siempre se ha caracterizado por una carrera muy irregular, pudiendo estar tanto en lo alto del ATP, como en lo más bajo. Además, es muy conocido por su temperamento y sus comentarios fuera de tono.

Esta vez ha asegurado que Rafael Nadal es más fácil de ganar que Roger Federer y Novak Djokovic, aunque el español tiene una gran capacidad para "destruir mentalmente" al rival.

"Cuando Roger Federer y Novak Djokovic están en la cima, es muy difícil ganarles. Juegan muy rápido y no te dan espacio. Con Rafa Nadal es diferente. Es un juego más físico y te destruye mentalmente con los intercambios. Pero puedes jugar contra él, puedes correr", ha explicado Fognini en una entrevista para al diario holandés NRC.

Analizando su trayectoria, de los 16 enfrentamientos que ha tenido con Nadal, ha logrado ganar en cuatro ocasiones, incluso remontando dos sets como ocurrió en 2015 en el US Open. Sin embargo, en los cuatro partidos que ha jugado contra Federer, nunca ha ganado. Y lo mismo le ha ocurrido en las ocho ocasiones en las que se ha enfrentado a Djokovic.

Finalmente, Fognini ha hecho autocrítica y ha admitido que a veces sus salidas de todo le han pasado factura: "A veces durante los partidos me enfado por la forma en la que juego. Fuera del tenis intento disfrutar de la vida. Tengo mi personaje y sí, ha habido cosas que tenía que haber hecho de forma diferente mi carrera".

Y no solo eso, sino que debería haberse esforzado más durante todos estos años. "A veces no aproveché mi talento. Si no hubiera sido vago, habría llegado más lejos en los torneos. Muchas veces prefiero sentarme en el sofá que entrenar para un torneo", zanjó Fognini.