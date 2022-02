Carlos Alcaraz ya es la gran revelación del mundo del tenis y es inevitable que se le compare con el mejor de la historia de España, Rafa Nadal. El joven murciano ya se ha marcado sus tres mayores objetivos, "ser el número uno del mundo, ganar muchos Grand Slams y ganar una medalla olímpica".

Además, su victoria en el torneo ATP 500 de Río de Janeiro le ha permitido lanzarse desde el puesto 29 al 'Top 20' mundial con tan solo 18 años de edad. Nadal lo consiguió siendo 34 días más mayor que Alcaraz. Además, es el tenista en activo que más pronto lo ha logrado, por delante de Federer, Djokovic, Auger-Aliassime o Sinner, que lo hicieron a los 19.

Este torneo ha ayudado al tenista español a convertirse también en uno de los jugadores más jóvenes en obtener un mayor número de victorias ante rivales del 'Top 10'. Se impuso al número seis del mundo, Matteo Berrettini, a quien ya había vencido en otra ocasión. También pudo con Tsitsipas (número 3) y Sinner (número 9) en otro momento.

Nadal, con esa misma edad, llevaba el mismo número de victorias ante alguno de los diez mejores del mundo en esos momentos, por lo que estamos ante otra estadística que mantiene muy igualados a los dos tenistas.

No obstante, el de Manacor mantiene su éxito de haber conseguido las cuatro victorias más precoces en un torneo ATP 500 durante este siglo. Alcaraz se ha quedado a tan solo un mes de superarle, por lo que se sitúa en el segundo puesto.

Nadal, junto a Medvedev, han logrado conquistar seis títulos ATP antes de cumplir los 19 años. Cabe destacar que el español consiguió el séptimo en Roland Garros solo dos días después. Alcaraz tendrá muy difícil superarlo al llevar dos.

Rafa también ha logrado con anterioridad el éxito de endosar un 6-0 a un rival, lo hizo con 16 años. Alcaraz lo logró más tarde pero ante un mejor contrincante dentro del ranking ATP, Mannarino.

Es muy pronto para saber hasta dónde puede llegar el bueno de Carlos Alcaraz, y aunque se mantiene con los pies en la tierra, no se pone un techo: "Hay expectativas altas de algunas personas que piensan que puedo ser el mejor del mundo. Pero tanto mi equipo como yo sabemos lo difícil que es serlo. Hasta el momento creo que estoy en el camino correcto y si no me desvío, tendré la oportunidad de alcanzarlo".