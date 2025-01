La leyenda del tenis que confía en Carlos Alcaraz para Australia: "Es el jugador más talentoso que hay"

Cuenta atrás para que Carlos Alcaraz debute en el Open de Australia. El primer grande del año que todavía no ha conquistado en su carrera. ¿Por qué no en este 2025? La leyenda Boris Becker confía plenamente en él. Dice que se despliega su mejor tenis será imparable incluso por delante del italiano Jannik Sinner, número uno del mundo.

"Lo primero de todo, creo que lo puede hacer... lo puede conseguir", inicia su discurso en 'Eurosport'.

"Para mí Carlos es el jugador más talentoso que tenemos ahora mismo en el circuito, independientemente del ranking que ostente. Cuando Alcaraz despliega su mejor tenis, pienso que no hay nadie que pueda acercársele. Pero no juega su mejor tenis siempre... sigue teniendo un poco de altibajos, no es tan constante como Sinner. Pero en cuanto a talento, está en otro nivel", dice Becker.

Apunta que a un buen nivel "puede hacer cualquier cosa en la pista": "No hay golpe que se les resista. El contrapunto a esto es que a veces, como tienen demasiadas opciones en la mano, la cosa se les complica un poco".

"Su equipo de entrenadores, con Ferrero al frente, tiene que ayudarle a ajustar mejor su temporada que lo que hizo el año pasado. Sí, ha tenido años que ha acabado como número 1, pero también ha tenido varias derrotas sonadas, y no tiene esa consistencia a la hora de estar siempre arriba", dice Boris en la previa del primer grande del año.

El murciano llega con las pilas cargas después de un invierno de descanso, desconexión y también entrenamientos: "Me alegro de que haya tenido un período de descanso más largo este invierno. Alcaraz tiene que mantener ese hambre, y jugar también con carácter y emociones es parte de su estilo. Eso a veces significa que necesita más protección que otros jugadores top".