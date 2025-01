El cambio de mentalidad de Carlos Alcaraz: "Este año tomaré alguna decisión diferente"

El 2024 de Carlos Alcaraz fue brillante con los títulos de Roland Garros y Wimbledon, pero también agotador a nivel mental. Sobre todo después de los Juegos Olímpicos de París, donde se quedó con la plata al caer en la final contra Novak Djokovic. Ahora, en la previa de Australia, ha reconocido que va a llevar un importante cambio en su planificación.

No acudirá a los torneos cuando se encuentre cansado mentalmente: "Lo que no quiero es volver a jugar un torneo estando cansado mentalmente, irme para allá y que sea una odisea. Quiero ir a los torneos estando bien, disfrutar de jugar al tenis, si esto no va así pues tomaré alguna decisión este año".

Porque el calendario es enorme. Y estar al 100% durante todo el año es casi imposible. Seleccionará dónde acudir. "Hay debate entre los jugadores que se quejan del calendario y luego disputan exhibiciones, pero yo siempre he dicho que eso es totalmente distinto. Taylor Fritz dijo lo mismo, no puede ser lo mismo un torneo de máxima exigencia mental y física durante 9 días que ir a jugar un partido un día para entretener a la gente", ha dicho el murciano en el 'Media Day' del Open de Australia.

"Probablemente tache algunas exhibiciones y seguro que algún torneo también me salto, eso ya depende de cómo vayan las cosas, de cómo esté jugando, de si me encuentro bien físicamente o necesito parar", explica.

Y de cara a esta temporada que recién echa a andar Carlitos también hará algunos cambios en su raqueta. Así lo explica: "Al final había que cambiar ciertas cosas… bueno, más que cambiar, había que probar. Yo jugaba con un peso bastante bajo para lo que es el circuito profesional, así que decidimos aumentar cinco gramos".

"Cuando lo probamos lo noté bastante bien, lo más importante para mí es que pudiera mover la raqueta igual de bien que la anterior, que no notara problemas en el brazo y evitara cosas de hombro o de brazo. Desde el principio me fue fantástico, ahora la bola sale más, para ciertos golpes como el resto o el saque siempre viene bien. Es algo que creo que me va a ir bien, tengo ganas de ponerlo en práctica en el partido", dice para finalizar.