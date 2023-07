Tras conquistar Wimbledon, Carlos Alcaraz no para de recibir elogios por parte de los más grandes del tenis. El último en sumarse a la lista ha sido Jimmy Connors. El ganador de ocho Grand Slam analizó en su podcast 'Advantage Connors' el gran nivel mostrado por Carlitos y su rivalidad con Novak Djokovic.

"Es un jugador híbrido porque puede jugar todos los tipos de partidos. Puede ser agresivo, tiene defensa, no tiene miedo de avanzar, mezcla sus golpes, puede servir y volear. En definitiva, puede hacer algo diferente", explicó Connors sobre el de El Palmar.

El estadounidense afirma que Alcaraz es el único capaz de superar a Djokovic: "Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Que juegue hasta los 50? Si yo estuviera en su lugar ahora mismo, diría: ‘juega conmigo hasta que me mates’. Porque solo hay un tipo que lo está haciendo en este momento y ese es Alcaraz".

Connors explicó la importancia para otros jugadores de fijarse en Alcaraz si quieren mejorar o cambiar algo de su estilo de juego. La capacidad de adaptación de Alcaraz a prácticamente cualquier situación de partido o superficie es una virtud que muy pocos tenistas han demostrado tener en los últimos años.

"Los niños están pendientes de él y tal vez incluso algunos de los otros muchachos que juegan el circuito deberían estudiarlo un poco y ver lo que le ha costado llegar a esta posición a los 20 años. Y tal vez decir: '¿Qué está haciendo él que yo no? ¿Por qué está ganando Wimbledon y el US Open y yo no?", afirmó Connors.