Margaret Court, extenista ganadora de 24 Grand Slam, se ha convertido en una de las voces más críticas con respecto al colectivo LGTBI. De nuevo, la australiana ha realizado unas declaraciones sin duda polémicas justo antes de que se dispute en el país oceánico la ATP Cup.

"Nadie debería poder cambiar de sexo porque Dios nos hizo así. Me pongo triste, tenemos gente joven tomando hormonas y cambiando cuando tienen 17 años, y dices 'ahora soy un chico y realmente soy una chica'. Sabes que Dios nos ha hecho de esa manera", afirma.

"Los niños están tomando esa decisión de cambiar de sexo a los 7 u 8 años. No, no. Lean el Génesis, ahí está todo dicho. Hombre y mujer. Están equivocados a esa edad. Sabéis que los LGTB desearán que no se ponga la T al final porque, en el deporte femenino, tendrían muchos problemas", prosigue.

Court califica, además, de "demonio" a todo esto: "El demonio está en los medios. Entra ahí, entre en política, en educación... Quiere controlar toda la nación y eso a fecta a la mente y la boca de la gente. Odian la palabra de Dios".