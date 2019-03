COGIÓ EL CUCHILLO DEL ATRACADOR CON SU ZURDA PARA DEFENDERSE

No pudo ganar a Naomi Osaka la final del Open de Australia, pero Petra Kvitova sí ha vencido en una lucha personal que comenzó hace dos años. La checa, víctima de un atraco que la apuñaló, sufrió múltiples lesiones en su mano izquierda tras agarrar el cuchillo para defenderse. "He demostrado que no hay que renunciar", afirmó.