Kyrgios la toma con Sinner tras el último caso de dopaje en tenis: "Los esteroides están bien..."

Nick Kyrgios vuelve a la carga contra Jannik Sinner. El controvertido jugador ha reaccionado en redes sociales a otro caso de dopaje que ha vuelto a sacudir el tenis. En esta ocasión el venezolano Gonçalo Oliveira, número 245 del mundo, ha sido suspendido por consumir metanfetamina.

El tenista de 29 años, dio positivo en esta sustancia en México el pasado 25 de noviembre, tal y como ha confirmado la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis. El jugador no disponía de ninguna exención médica.

Y el siempre polémico Kyrgiosno ha desaprovechado este suceso para cargar de nuevo contra el italiano en su cuenta oficial de Instagram. "Los esteroides están bien pero esto es salvaje. El mundo del tenis se ha vuelto loco", ha publicado en referencia al positivo por Clostebol del italiano.

Jannik Sinner se ha convertido en la diana de Kyrgios tras el caso de supuesto dopaje que rodea al italiano. El australiano no ha parado de sentenciarle, pese a que el flamante ganador del Open de Australia no tiene una condena firme y declarará ante el TAD entre el 16 y 17 de abril.

El breve periplo de Kyrgios en el primer Grand Slam del año le impidió cruzarse con él, algo que especuló antes del torneo en el podcast 'Nothing Major': "Haría que todos los presentes se le echaran encima y se convirtiera en un auténtico caos. Todo respeto desaparecería y haría cualquier cosa para ganar", declaró por entonces.

Nick Kyrgios reacting to Gonçalo Oliveira testing positive for meth

"Steroids are fine but this is wild 😂 tennis world gone mad 😅" pic.twitter.com/FXRNDW8GHj