Nick Kyrgios es más protagonista fuera que dentro de las canchas. El 'aussie' debutó en el Open de Australia logrando la victoria frente al portugués Ferreira Silva por un triple 6-4.

Tras acabar el partido, el de Canberra fue preguntado sobre quién era mejor del 'Big Three' , ompuesto por Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Kyrgios lo tuvo muy claro y no tuvo pelos en la lengua al responder.

"Para mí el más grande es Federer. Su talento es único. Djokovic y Nadal no están ni cerca del talento que tiene Federer. Está claro que nadie dominará una superficie como lo ha hecho Rafa en tierra batida y es divertido porque, aunque considero que Roger es el mejor, Nadal le supera claramente en el cara a cara", afirmó el australiano.

Además, Kyrgios volvió a dejar un dardo a Novak, con quien no tiene ni mucho menos una gran relación. El serbio aseguró en la rueda de prensa previa a su debut en el 'major' que fuera de la pista no tiene ningún tipo de respeto por el polémico tenista oceánico. El número 47 de la ATP respondió sin miramientos.

"Sería más lógico que dijese que no me respeta en la pista. Creo que fuera me comporto bien, especialmente durante la pandemia. He sido muy prudente. Pero alguien que está de fiesta sin camisa en plena pandemia...", dijo haciendo alusión al torneo del 'Adria Tour' y las fiestas que Novak organizó el pasado verano sin medidas de seguridad que provocaron numerosos positivos en coronavirus.