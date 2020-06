Nick Kyrgios es uno de los jugadores más polémicos de todo el circuito ATP. Sus gestos durante los partidos, en sala de prensa y sus declaraciones son siempre muy llamativas. Y esta vez no podía ser menos. En una charla con el cómico Elliot Loney ha hablado de sus preferencias: las cervezas por delante del tenis.

"No creo que mi cuerpo aguante siete partidos en un Grand Slam, potencialmente jugando tres o cuatro horas en cada partido. Si pudiera, me gustaría irme de cervezas después de jugar. Solo quiero relajarme. Creo que el deporte se toma demasiado en serio", asegura el tenista australiano.

"Contratar un entrenador para mí no tiene sentido, porque no quiero hacerles perder su tiempo tampoco. No creo que un entrenador esté preparado y no les voy a hacer pasar por ello porque sería una pesadilla", explica.

"En el momento en el que estoy en mi carrera, ya está muy avanzada para un entrenador, porque tengo mis manías y sinceramente no quiero escuchar consejos", añade.

¿Ganar un Grand Slam?

No es su objetivo. Y así lo afirma él mismo sin ningún reparo: "Mi objetivo no es ganar Grand Slam". El tenista es el actual número 40 del mundo en el ranking de la ATP.

"Solo quiero jugar a mi manera, pasármelo bien y jugar", sentencia el tenista australiano, siempre cercano a la polémica por sus llamativas declaraciones.

De resaca ante Nadal

Kyrgios aseguró hace unos días en una entrevista a 'Corriere dello Sports' que jugó ante Rafa Nadal tras una noche de fiesta: "No sé cómo terminé jugando ese partido. No veía bien la pelota. No bebo, solo a veces algo de vino"

"Ni siquiera podía moverme, todavía tenía resaca. Solo sabía que tenía que servir muy bien, y jugar de manera agresiva si quería tener alguna opción", aseguró.