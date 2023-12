Este 2023, Nick Kyrgios ha pasado prácticamente desapercibido. Tan solo jugó un partido en junio que perdió, y venía sin competir desde octubre de 2022.

El australiano, agotadado mentalmente, se ha sincerado en el podcast 'On Purpose' y ha dicho que si por fuera por él, se retiraría ya.

"Si fuera por mí, no jugaría nunca más, si te soy sincero", ha señalado, añadiendo que aún aguantará "un año más o dos".

"Pero tengo que seguir jugando. Tengo aún mucho que dar, pero si por mí fuera, no me apetece jugar nunca más. Estoy cansado, ya he tenido tres operaciones y solo tengo 28 años. Siempre he querido formar una familia y no vivir con dolor. Ahora mismo, no puedo caminar sin dolor", ha explicado.

"Quiero jugar un año más o dos, estar entre los mejores, e irme cuando yo decida. Odiaría tener otra operación o algo así. Creo que aún tengo el tenis para un par de años buenos", ha añadido.