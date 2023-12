"No sé cómo salí de aquella situación...". Quien habla es Nick Kyrgios, tenista australiano, que ahora quiere volver a competir al más alto nivel y estar listo para los Grand Slams. En una entrevista en un canal de Youtube ha recordado lo mal que lo pasó en 2019, cuando llegó a estar ingresado en un hospital psiquiátrico.

"Estaba bebiendo todas las noches. Fue un dolor autoinfligido. Tenía amigos a mi alrededor que me decían que no era saludable y los ignoré. Luego me encontré yendo a un pabellón psiquiátrico en Londres y tuve que jugar contra (Rafa) Nadal al día siguiente...", recuerda el australiano.

Reconoce que llegó a autolesionarse: "Me autolesioné en todas partes. Tuve que usar una manga en el brazo en la pista central de Wimbledon y nadie conocía estos problemas. Fue duro. Miro hacia atrás y no sé cómo salí de eso".

"Estuve teniendo resultados decentes durante ese tiempo y los medios dijeron: ¿es este un nuevo Nick Kyrgios? Y pensé: 'este es el período más oscuro de mi vida', relata.

Recuerda, tal y como ha contado en varias ocasiones, que llegó a tener pensamientos suicidas: "Hubo un torneo en Acapulco, donde tenía pensamientos suicidas, estaba en el balcón de mi hotel y realmente estaba pensando en ello. Diez minutos después salí a la pista, jugué increíble y gané el torneo".

Recuperar la pasión por el tenis

Ahora, con la temporada 2024 ya a la vista, quiere recuperar la pasión por el tenis: "Ahora estoy en paz, solo quiero jugar uno o dos años más, estar en la cima y bajo mis propios términos".

"Me encantaría ser como un Novak o alguien que siempre esté casi sano, pero esto lleva meses de fuerza, consistencia y diligencia para volver a jugar tenis a ese alto nivel otra vez, como si no quisiera volver al circuito y simplemente jugar decentemente. Estaba compitiendo por Grand Slams, quiero volver a ese nivel. Así que podría llevar un poco más de tiempo", ha sentenciado.