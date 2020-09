Naomi Osaka es la reciente campeona del US Open. La japonesa, que se impuso en la final a Victoria Azarenka, contó con un aliado en la conquista del Grand Slam norteamericano: se trataba de, ni más ni menos, Kobe Bryant.

Osaka lució la mítica elástica de la Mamba, con el dorsal 8, cuando posó para los fotógrafos y fue a recoger el trofeo que la reconoce como campeona.

"Llevé esta camiseta después de cada uno de mis partidos. Realmente creo que me dio fuerza", dijo Osaka en redes sociales.

I wore this jersey every day after my matches. I truly think it gave me strength. Always 💛💜 pic.twitter.com/R1pTUCaCgq