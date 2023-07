Paula Badosa está teniendo un difícil 2023. Tras no poder disputar el Open de Australia y Roland Garros por lesión, su físico también le pasó factura en el partido de segunda ronda en Wimbledon y se retiró tras perder el primer set del encuentro que disputaba ante Marta Kostyuk.

La española acudió a rueda de prensa tras el duro golpe de una nueva retirada, pero no esperaba el surrealista momento que iba a afrontar. Un periodista de la televisión india le felicitó por ganar ante la incredulidad de Badosa.

"He perdido", le cortó rápidamente la tenista. El periodista hizo caso omiso a la respuesta y prosiguió con su pregunta: "Te perdiste algunos partidos por lesión, ¿podrías decirnos acerca de tu estado físico". La cara de Badosa era un poema después de haber perdido tras retirarse por molestias.

"Para tu información, acabo de perder. Yo no gané", contestó Badosa. Una frase que le repitió la jefa de prensa para que quedase clara. "¿No ganó?", esgrimió el periodista al darse cuenta del error. "¿Podrías decirnos acerca de su estado físico igualmente?", reformuló la pregunta.

"Bueno, entiende que no me siento en mi mejor forma si me acabo de retirar", zanjó la española ante el surrealista momento que estaba viviendo.

Una lesión que le impidió continuar su partido ante Kostyuk y también la ha hecho retirarse del dobles mixto en el que iba a participar con Stefanos Tsisipas.